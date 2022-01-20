В ГД ответили на призыв Шольца к России признать «силу правды»

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в четверг, 20 января, прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который предложил России оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно.

Шольц также сообщил о готовности Германии защитить Украину от «российской агрессии». По его словам, которые привело агентство Bloomberg накануне, России следует признать, что «сила в правде» (right makes might). Лидер ФРГ при этом указал, что пока еще не готов оценить, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Однако напомнил об усилиях Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.

Российский парламентарий, в свою очередь, отметил, что единственным приемлемым на сегодняшний день путем разрешения конфликта на Украине является выполнения его сторонами Минских соглашений.

«Запад, вместо того чтобы давить на Киев, устраивает истерию относительно «российских угроз» и «вторжения» России на территорию Украины», — указал он в беседе с «Думой ТВ».

По его словам, Москва уже на притяжении долгого времени призывает Запад повлиять на Киев в этом вопросе, но все призывы игнорируются. Чепа также напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. По итогам переговоров министры подтвердили готовность к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем.

При этом Бербок сообщила, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу». Также она подчеркнула, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2». Бербок констатировала наличие противоречий, но подчеркнула, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

Глава МИД РФ среди прочего отметил, Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на собственной территории. Он также подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины.