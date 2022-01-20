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Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД ФРГ Бербок

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Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди которых глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Spiegel.

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По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере €1,5 тыс.

Сообщается, что в расследовании фигурируют все члены президиума партии, в том числе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также другие члены политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Отмечается, что председатель Бундестага Бербель Бас должна быть проинформирована до начала расследования, поскольку все фигуранты расследования, за исключением Урбача, являются членами парламента Германии и пользуются депутатской неприкосновенностью.

Расследование в отношении Бербок было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые в свою очередь ссылались на сообщения СМИ.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы, в которых победила партия СДПГ, набрав 25,7%. Второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%, следом шла партия «Зеленые» с 14,8%. 8 декабря сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.

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