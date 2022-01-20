Свыше 250 тыс. случаев безбилетного проезда зафиксировали в Москве в 2021 году

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в 2021 году выявили свыше 250 тыс. нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Об этом в четверг, 20 января, сообщила пресс-служба организации.

По словам ее руководителя Владислава Султанова, ежедневно контролеры проверяют оплату проезда, охватывая 100% станций метрополитена и 700 маршрутов наземного транспорта.

Султанов указал на то, что в столичном общественном транспорте созданы все условия для удобной бесконтактной оплаты поездок: пассажиры могут воспользоваться транспортной картой «Тройка», банковскими картами, проездными билетами, а в метро работает оплата по инновационной системе FacePay. Кроме того, по решению мэра столицы Сергея Собянина пересадки на наземном городском транспорте теперь бесплатные, пишет агентство городских новостей «Москва».

Султанов напомнил, что в случае выявления факта безбилетного проезда нарушителя ждет штраф в размере 1 тыс. рублей.

12 января Султанов заявил, что более 550 тыс. нарушителей без масок выявили в транспорте Москвы в 2021 году. Он напомнил, что в соответствии с требованием Роспотребнадзора маски по-прежнему обязательны, соблюдение масочного режима препятствует распространению коронавируса.