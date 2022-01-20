Песня Уитни Хьюстон I Will Always love You получила бриллиантовый статус

Песня Уитни Хьюстон получила бриллиантовый статус. Продажи композиции I Will Always Love You перевалили за 10 млн, об этом сообщает издание Billboard. Новый рекорд по прослушиваниям был побит в начале 2022 года, передает телеканал «Известия». Три альбома певицы уже имеют бриллиантовый статус, но впервые его получил сингл. Песня стала известной по культовому фильму «Телохранитель», в котором Хьюстон сыграла одну из главных ролей.

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