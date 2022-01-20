Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Цена нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Мир
На Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19
Мир
Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины
Недвижимость
Средняя цена аренды высокобюджетной квартиры в Москве достигла $22 860
Экономика
Германии предрекли суровые санкции США из-за «Северного потока – 2»
Мир
Токаев освободил Туякова от должности замминистра обороны Казахстана
Мир
Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на предложения РФ
Политика
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Мир
ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19

В Приморье леопард утащил козу и попытался украсть барана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснокнижный леопард в Приморском крае утащил козу и попытался украсть барана в частном хозяйстве. Об этом 19 января сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Следы на снегу: волонтеры помогут бороться с браконьерами в Якутии
Численность отдельных популяций там уже сократилась в десятки раз

Инцидент произошел в поселке Оленевод, за пределами территорий «Земли леопарда». Между тем АНО «Дальневосточные леопарды» компенсировали фермерам потери. Компенсация за потерю скота от подобных инцидентов осуществляется, если есть доказательства причастности хищника и если животных пасут на огороженных загонах, отмечает телеканал «360».

Дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был все еще жив, его пришлось зарезать. Спустя три дня хищник утащил в лес козу и больше с тех пор не показывался людям, пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что участок находится рядом с лесом. Обычно леопард охотится в этой местности за косулями, но баран и коза в этот раз оказались более легкой добычей.

В августе дальневосточный леопард, который ранее ни разу не фиксировался учеными, попал на видео в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края.

Краснокнижный хищник был запечатлен крупным планом в 4K на беззеркальный фотоаппарат, который оборудован для автоматической съемки. На видео изображен самец возрастом около полутора лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022