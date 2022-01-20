В Приморье леопард утащил козу и попытался украсть барана

Краснокнижный леопард в Приморском крае утащил козу и попытался украсть барана в частном хозяйстве. Об этом 19 января сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Инцидент произошел в поселке Оленевод, за пределами территорий «Земли леопарда». Между тем АНО «Дальневосточные леопарды» компенсировали фермерам потери. Компенсация за потерю скота от подобных инцидентов осуществляется, если есть доказательства причастности хищника и если животных пасут на огороженных загонах, отмечает телеканал «360».

Дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был все еще жив, его пришлось зарезать. Спустя три дня хищник утащил в лес козу и больше с тех пор не показывался людям, пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что участок находится рядом с лесом. Обычно леопард охотится в этой местности за косулями, но баран и коза в этот раз оказались более легкой добычей.

В августе дальневосточный леопард, который ранее ни разу не фиксировался учеными, попал на видео в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края.

Краснокнижный хищник был запечатлен крупным планом в 4K на беззеркальный фотоаппарат, который оборудован для автоматической съемки. На видео изображен самец возрастом около полутора лет.