Посол рассказал о расследовании дела о гибели российских журналистов в ЦАР

Расследование гибели журналистов из России в Центральноафриканской Республики (ЦАР) в 2018 году не завершено, его планируют довести до конца. Об этом в четверг, 20 января, сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

«Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. <…> Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — приводит «РИА Новости» слова Бикантова.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в ЦАР убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Кроме того, по словам Бикантова, в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги — столицу и крупнейший город республики. В результате нападения погибло много мирных жителей.

В 2020 году бывший посол России в ЦАР Владимир Титоренко рассказал, что погибшие в Центральноафриканской Республике журналисты нарушили множество законов этой страны. По его словам, при получении виз журналисты назвали себя в посольстве ЦАР в Москве туристами, на деле приехав в страну с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями. В документах было указано, что они являются волонтерами ООН.

Кроме того, дипломат добавил, что журналисты предпринимали попытку проникнуть на секретный объект — военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны республики.

13 января 2020 года заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что убийство журналистов было совершено с целью грабежа. Ранее, в августе 2018 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эту же версию убийства.

О том, что в ЦАР неизвестные убили трех журналистов из России, стало известно 31 июля 2018 года. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.