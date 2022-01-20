Жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие тараканов

В Екатеринбурге местные жители начали жаловаться на нашествие тараканов. Об этом сообщил портал E1.ru в четверг, 20 января.

По словам жителей города, от насекомых не удается избавиться при помощи обычных средств. Особенно много тараканов наблюдается на Уралмаше, Сортировке и Эльмаше, Академическом. Жалуются и жители Железнодорожного, Орджоникидзевского, Чкаловского, Октябрьского и Академического.

«У нас поселились с 2020 года, и ничего не помогает. Тараканов до этого не было лет 15, а тут идут и идут. Ощущение, что убить их невозможно», — цитирует телеканал «360» одну из жительниц Химмаша.

По мнению специалистов, нашествие тараканов может быть связано с коронавирусом. Люди больше времени стали находиться дома, и мусора стало скапливаться больше. Насекомые пришли из-за крошек и остатков еды. Эксперты предупредили, что тараканы могут быть опасны для человека, потому что переносят на себе нечистоты и паразитов.

Избавиться от тараканов с помощью химии нелегко, поскольку они к ней привыкают. По словам дезинсекторов, в феврале тараканов может стать еще больше. Чтобы справиться с ними, специалисты посоветовали обработать все квартиры в доме, подав массовую заявку в специальную службу.

19 января заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в разговоре с «Москвой 24» предупредила россиян о резком увеличении числа тараканов в конце января – феврале. Второй пик размножения приходится на летнее время.

Такая ситуация наблюдается по всей России, однако периоды размножения могут несколько сдвигаться из-за изменения интенсивности солнца. По словам дезинсектора из Роспотребнадзора, появление тараканов в доме провоцируют: неубранные на ночь продукты и корм для животных, антисанитария в доме, а также капающие краны, пишет Pravda.Ru.

19 января стало известно, что в школе Нижнего Новгорода, ученики которой пожаловались на тараканов в еде из столовой, проведут внутреннее расследование.