На Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19

На Украине зафиксирован новый скачок заболеваемости COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявили 18 479 случаев коронавируса. Об этом 20 января сообщается в Telegram-канале минздрава страны.

Среди заболевших — 2044 ребенка и 492 медработникка.

«Также за минувшие сутки: госпитализированы 2151 человек; летальных исходов — 131; выздоровели 4446 человек», — говорится в опубликованном сообщении.

За 24 часа первую дозу вакцины от коронавируса на Украине получили более 26 тыс. человек, вторую дозу — более 32 тыс. граждан.

Ранее, 30 декабря, руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины от коронавирусной инфекции вынудило ученых прервать работу над ней.

По словам академика, свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.

До этого, 18 декабря, на Украине зарегистрировали первый случая заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса.

Ранее, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцев, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, наградят денежной выплатой в 1 тыс. гривен.