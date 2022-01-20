Прямой рейс в Арктику запускают из Петербурга

С 11 февраля из Пулково (Санкт-Петербург) начнут летать самолеты в Апатиты — самый высокогорный горнолыжный курорт на северо-западе страны. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).

Самолеты будут следовать из Петербурга в Мурманскую область четыре раза в неделю — в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. Из аэропорта Пулково рейс отправится в 11:00, а в аэропорт Хибины прибудет в 12:50, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолетов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорту Пулково. Сообщалось о задержании более чем 20 рейсов из аэропорта.