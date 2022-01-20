Банкир предрек исчезновение пластиковых банковских карт в России

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России.

Финансист указал на то, что в ближайшие несколько лет такие карты перестанут пользоваться популярностью, на смену им придут виртуальные аналоги. Так, уже в текущем году число виртуальных и пластиковых кредитных кар в России станет равным.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил Спиваков в беседе с «РИА Новости».

Как убежден эксперт, через несколько лет не более 15% клиентов будут отдавать предпочтение физическим банковским картам. При этом такой выбор будет связан с восприятием пластиковых карт в качестве «красивого аксессуара», а не с их удобством.

2 декабря президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф указал на то, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем. Он отметил, что цифровые карты становятся все более популярным инструментом.

В конце сентября в крупнейших российских банках рассказали «Известиям», что в 2021 году резко увеличился выпуск цифровых карт. В «Сбере» прогнозируют, что к концу 2023 года будут выпускать без пластика около 50% карт, в ВТБ — около 40%.

В том же месяце председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне все чаще стали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. По его словам, в крупных населенных пунктах отказ от наличных денег практически произошел. В среднем количество безналичных платежей превышает 70%.