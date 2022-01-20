Циклонический вихрь «Ида» принесет мороз в Петербург

Санкт-Петербург оказался под влиянием приближающегося с запада циклонического вихря «Ида». В середине дня, 20 января, его центр окажется над акваторией Финского залива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Ида» принесет в город облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега. Вечером на дорогах образуется гололед. Если днем температура воздуха будет подниматься до +3 градусов, то ближе к ночи столбики термометров опустятся ниже 0.

Атмосферное давление продолжит падать до 373 мм ртутного столба, что сильно ниже нормы, сообщает телеканал «78».

19 января сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти установлен рекорд нынешней зимы по высоте сугробов. Так, в Петербурге впервые с начала зимы высота снежного покрова достигла 37 см.