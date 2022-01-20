«Наука и техника» на РЕН ТВ расскажет о будущем передачи электричества

Люди вскоре смогут обойтись без розетки или переносного аккумулятора для зарядки гаджетов и будут передавать устройствам энергию собственного тела. Такой разработкой занимаются российские ученые. Об уникальных исследованиях расскажет программа «Наука и техника» на РЕН ТВ.

«Здесь очень свежая такая информация. То есть, вот между разработкой, да и тем, как это освещается в программе, проходит мало времени. То есть, актуальные разработки, это очень интересно», — заявил академик РАЕН, биотехнолог, врач Алексей Одинец.

В «Науке и технике» просто и понятно объясняется суть разработок, а зрелищные эксперименты позволяют оценить новинки в действии. Особенностью программы станет то, что ее ведущий Михаил Борзенков будет непосредственным участником процесса.

Зрители также узнают, зачем на орбите нужен биопринтер и для кого на нем печатают органы. Секретами поделятся российские космонавты прямо с борта МКС.

Программа «Наука и техника» будет выходить каждую субботу на РЕН ТВ. Премьера передачи состоится 22 января в 12:00 мск.