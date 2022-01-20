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Аналитик назвал указывающие на скорый рост рубля признаки

Аналитик Васильев назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
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Российский рубль может существенно вырасти при увеличении предложения доллара. Об этом в четверг, 20 января, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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По его словам, предложение американской валюты на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть марки Brent, если она поднимется выше $90 за баррель.

Помимо этого, ослабление доллара приведет к росту цен на газ, металлы и другую экспортную продукцию.

Аналитик отметил, что в I квартале рубль поддержит снижение спроса на валюту для выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу, пишет «Газета.Ru».

Укреплению курса рубля может способствовать возвращение иностранных инвесторов в российские ОФЗ, приводит агентство «Прайм» слова Васильева.

24 декабря кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования.

Он отметил, что экономика РФ активно развивается, хотя пока это может быть незаметно на бытовом уровне. При этом у США накопился значительный багаж проблем, которые могут привести к ослаблению их национальной валюты.

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