Власти Сарапула попросили предприятия помочь в уборке снега

Предприятия Сарапула откликнулись на призыв городских властей помочь в уборке снега с улиц. Администрация предложила руководителям производств предоставить спецтехнику или взять шефство над микрорайонами, где те расположены, по уборке и вывозу снега. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Виктор Шестаков.

По его словам, которые приводит udm-info.ru, технику предоставляет электрогенераторный завод в микрорайоне «Южный», к работам присоединятся АО «Элеконд» и АО «КБЭ 21 века», Сарапульский водоканал, местный филиал «Газпром газораспределение Ижевск». Также с уборкой снега собираются помочь и частные предприниматели.

Главам подрядных организаций, убирающим частный сектор, градоначальник поручил усилить контроль за исполнителями. Он сообщил, что, несмотря на то что каждая единица техники снабжена системой ГЛОНАСС, есть факты того, что качество выполненных работ не соответствует должным требованиям.

Агентство напоминает, что во время рабочего визита в Сарапул главы Удмуртии Александра Бречалова жители города жаловались в соцсетях на плохую уборку города. Несколько дней назад скорая помощь не смогла подъехать к дому пациента из-за снежного навала.