В ЦРУ рассказали о результатах анализа данных по «гаванскому синдрому»

Новый анализ данных ЦРУ о «гаванском синдроме» указывает на то, что синдром не является кампанией против дипломатов и разведчиков США. Об этом 19 января сообщил NBC со ссылкой источники.

По данным шести собеседников канала, которые ознакомились с результатами исследования, пока ЦРУ не исключает, что к синдрому могут быть причастны иностранные граждане. Однако зафиксированы и сотни других случаев проявления «гаванского синдрома», которые объяснялись другими причинами.

Отмечается, что пострадавшие от синдрома выразили разочарование результатами исследования ЦРУ. Также указывается, что выводы ЦРУ не были согласованы с минобороны США и другими ведомствами.

С 2016 году американских дипломатов начала поражать неизвестная болезнь. К ее симптомам относятся звук, похожий на «жужжание» или «скрежет металла», который появляется в ушах, а также пульсирующая головная боль. Затем могут появиться жар и сильное внутричерепное давление. Кроме того, говорилось и об усталости.

Случаи наблюдались в нескольких посольствах Гаваны, поэтому совокупность симптомов и получила название «гаванский синдром». Как утверждается, пострадали около 200 сотрудников на всех континентах. Объяснения данному явлению до сих пор нет. Согласно некоторым версиям, «гаванский синдром» является результатом применения тайного оружия.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

При этом 27 июня 2021 года американские СМИ сообщили, что разведка США предполагает: Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые могли подвергнуться тайным акустическим атакам. Однако доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак и тогда предоставлено не было.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает любые намеки на причастность России к так называемому гаванскому синдрому. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что ситуация с «гаванским синдромом» больше похожа на какой-то детектив или фильм про Джеймса Бонда.