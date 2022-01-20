Детский омбудсмен призвал родителей к осторожности при катании на горках с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей к внимательность во время катания детей на тюбингах (ватрушках) из-за роста случаев детского травматизма при катании с горок.

Как отмечает телеканал «360» 18 января, с начала этого года в Подмосковье во время катания с горок получили травмы свыше двух десятков детей. Почти половина случаев детского травматизма приходится на катание на тюбингах.

Чаще всего дети получали сотрясение головного мозга, ушибы позвоночники, а также переломы. Один из пострадавших детей попал в реанимацию, 18 января его выписали для продолжения лечения в домашних условиях.

«Прошу всех родителей серьезно отнестись к зимним развлечениям детей. Помните, горка — это место повышенного травматизма!» — подчеркнула Мишонова.

Омбудсмен также напомнила основные правила безопасности при катании на горках. Так, кататься допустимо только в специально организованных местах, горка не должна выходить на водоем, дорогу или лесной массив. Кроме того, следует проверить ледяную горку перед спуском на наличие впереди деревьев, кустов, камней и иных препятствий. Использовать для катания можно только исправные тюбинги и ледянки без дырок и трещин.

Спускаться с горки можно только одному или вдвоем, если тюбинг — двухместный. Также следует дождаться, пока другие люди полностью скатятся. Важно использовать защитные шлемы.

Мишонова напомнила, что опасно скреплять тюбинги и ледянки между собой, а также привязывать их к снегоходу или автомобилю. Омбудсмен также призвала не оставлять детей без присмотра во время катания с горки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего в Московской области этой зимой работают 46 катков, 60 горок и около 90 лыжных трасс.

В конце декабря на юге Москвы 15-летний подросток врезался на ватрушке в дерево и погиб. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка, которая наступила практически мгновенно.