Волгоградские школы модернизируют за 600 млн рублей

В Волгоградской области в 2022 году модернизируют 200 школ. Часть из них находится в городах, а часть — в селах. В общей сложности на эти цели будет выделено порядка 600 млн рублей.

Ремонт учебных заведений будет проведен в рамках региональной программы. Средства на ее реализацию возьмут из областного бюджета. В региональном комитете финансов ИА «НовостиВолгограда.Ру» рассказали, что в школах отремонтируют крыши, заменят окна, обновят освещение и благоустроят площадки для проведения линеек.

В среднем модернизация одной школы обойдется в 3 млн рублей. Цифра может меняться в зависимости от текущего состояния здания, отмечает агентство.

Региональную программу по модернизации школ в Волгоградской области запустили в 2020 году. За это время удалось отремонтировать крыши в 385 школах, заменить освещение в 250 зданиях, благоустроить площадки для линеек в 133 учебных заведениях.