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Глава МИД Венгрии назвал возможное решение энергокризиса в Европе

Сийярто: долгосрочные контракты по газу могли бы стать ключом к решению энергокризиса в ЕС
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Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа стало бы ключом к решению энергокризиса в Европе. Об этом в четверг, 20 января, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», — приводит ТАСС слова Сийярто.

По его словам, Россия всегда в срок выполняет свои обязательства в сфере энергетики.

«Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией <…> По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, всё выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», — заключил глава МИД Венгрии.

12 января глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, Москва сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», подразумевая, что она якобы спровоцировала энергокризис в политических целях.

По мнению Бироля, Россия может увеличить поставки газа в Европу «как минимум на треть», то есть на 3 млрд куб. м в месяц. Он подчеркнул, что текущий дефицит в хранилищах «в значительной степени связан с «Газпромом».

Немецкий публицист Кристофер Херстль, комментируя «Известиям» слова Бироля, отметил, что «Газпром» поставляет в Европу даже больше газа, чем прописано в контрактах. При этом, по его словам, против компании выдвигается множество обвинений, которые звучат странно на фоне затягивания европейской и германской сторонами сертификации «Северного потока – 2». Публицист выразил мнение, что за звучащими в адрес российской энергокомпании обвинениями «стоит политическая задача».

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставила туда дополнительные объемы.

Сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам, полагает Белов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович говорил, что поставлять дополнительные объемы газа через спотовый механизм «Газпром» не обязан и не заинтересован в этом.

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