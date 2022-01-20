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Ростовский сельхозхолдинг теряет крупное утиное производство

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Арбитражный суд Ростовской области признал недействительной сделку между организацией «Новые утиные фермы», входящей в ГК «Дамате», и компанией «Донстар», которая ранее входила в ГК «Евродон».

Иск в суд подала Федеральная налоговая служба. В нем говорится, что комплекс передали в аренду по слишком низкой цене. При этом у «Донстара» имеется задолженность по налогам в размере 5,8 млн рублей.

В итоге требования антимонопольного ведомства суд удовлетворил, но дочка ГК «Дамате» обжаловала решение. Судебное заседание назначено на 24 января, пишет RostovGazeta.

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