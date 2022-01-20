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Германии предрекли суровые санкции США из-за «Северного потока – 2»

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США могут ввести санкции против Германии из-за «Северного потока – 2». Об этом в четверг, 20 января, заявила историк Катя Хойер.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
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«Германия чудом избежала экономических санкций США из-за «Северного потока – 2», и этот вопрос еще не снят с повестки дня», — сказала она.

Хойер отметила, что Германия зависит от поставок энергоносителей из России, поэтому не может в полной мере поддерживать антироссийскую политику стран Запада. Кроме того, если новые власти Германии закроют все АЭС в стране, то зависимость Берлина от российского газа только вырастет.

Историк подчеркивает, что к подобному положению дел привела политика всех последних правительств Германии. Виновниками сложившейся ситуации Хойер считает экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелу Меркель.

«Первый из них запустил «Северный поток», а вторая — курировала строительство второго «Потока», а заодно и ускорила закрытие немецких АЭС», — отметила историк.

Ранее, 18 января, глава МИД Германии Анналена Бербок предуредила о последствиях для проекта «Северный поток – 2» при использовании Россией энергетики в качестве «оружия».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток — 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

13 января он также заявил, что ситуация с санкциями США в отношении газопровода «Северный поток – 2» продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности. Власти США последовательно выступают против проекта газопровода и уже несколько раз вводили в отношении него санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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