В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять пациентам, находящимся на лечении в стационаре, бесплатный доступ в интернет. Копию письма он направил на имя главы министерства здравоохранения Михаила Мурашко.

Согласно тексту обращения, в современном обществе обыденной необходимостью стали постоянный доступ к Сети, возможность пользоваться приложениями госуслуг, мессенджерами в целях коммуникации, интернет-банкингом, пишет RT в четверг, 20 января.

Матвейчев отметил, что люди, которые поступают в больницы на стационарное лечение, в том числе и пенсионеры, не всегда во время лечения имеют доступ в интернет. Он пояснил, что до госпитализации многие пользовались только домашним доступом в Сеть, у других есть мобильный интернет, однако они не могут оплатить услуги оператора, пока находятся в больнице.

Депутат пояснил, что пациенты вынуждены тратить средства на телефонные звонки с родственникам, которые могут находиться в другом городе. В ряде ситуаций, когда родственники пациента находятся за границей, у них может не быть возможности звонить в РФ или нести значительные расходы на услуги роуминга.

В условиях пандемии коронавируса, отметил Матвейчев, многие граждане находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц с ограничением на посещение, а интернет и мобильная связь остаются единственными средствами общения пациентов с родственниками. Кроме того, им может требоваться оперативный доступ к электронным государственным услугам и электронной почте.

В апреле прошлого года главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, как сделать более безопасным подключение к общественным сетям Wi-Fi, через которые злоумышленники с помощью специальных программ могут добраться до данных пользователя.

Чтобы не стать жертвой киберкражи, Казарян посоветовал в первую очередь не вводить чувствительную информацию при использовании публичного Wi-Fi, например, паролей в онлайн-банк.