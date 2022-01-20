Около 200 куриц погибли при пожаре на птицефабрике под Новосибирском

На одной из птицефабрик в Новосибирской области произошло масштабное возгорание, в результате которого погибли около 200 куриц. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в Искитимском районе области. В результате происшествия уничтожен короб вентиляционной шахты и часть здания предприятия.

Причины пожара устанавливаются.

Днем ранее возгорание произошел в семиэтажном жилом доме в Москве. В управлении МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.