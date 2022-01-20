Эксперты назвали размер дохода для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Эксперты посчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тыс. рублей в месяц без учета расходов на домохозяйство.

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тыс. рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин в беседе с агентством «РИА Новости».

При этом, по его словам, еще год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, для покупки квартиры в ипотеку требовалось зарабатывать 84 тыс. рублей, 70% от которых направлялись на погашение кредитной задолженности.

Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, в свою очередь, пояснил, что на домохозяйство надо в среднем закладывать 25–30 тыс. рублей в месяц. Он уточнил, ссылаясь на данные «Росстата», что средний заработок в Москве и Московской области колеблется в районе 90–100 тыс. рублей, а если исключить вакансии топ-менеджеров крупных компаний — то в пределах 65–70 тыс. рублей.

По словам главного эксперта аналитического центра «Циан» Виктории Кирюхиной, средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице на середину января составляет 10,5 млн рублей на первичном рынке и 10,4 млн рублей на вторичном.

Как отметила Кирюхина, если у потенциальной семьи из двух работающих человек нет средств на первоначальный взнос в 20%, для его накопления потребуется ежемесячный доход в 180 тыс. рублей на домохозяйство. Из этой суммы 104 тыс. рублей должны уходить на накопление первоначального взноса. По подсчетам собеседницы агентства, необходимую для ипотеки сумму можно будет скопить за 20 месяцев.

Если желающие приобрести собственную квартиру в Москве не хотят брать ипотеку и надеются приобрести квартиру в один платеж, для его накопления при стабильной зарплате в 95–100 тыс. рублей потребуется как минимум шесть лет вдвоем или 12 лет одному, заключила Кирюхина.

Ранее, 11 января «Известия» выяснили, что новостройки в крупных городах России за 2021 год подорожали в среднем на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Сильнее всего подорожал 1 кв. м. в Сочи — почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей за один «квадрат». В Москве «квадрат» подорожал на 26,5%, до 310 890 рублей, в Подмосковье — на +39,6%, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге — на 31,3%, до 197 423 рублей и в Ленобласти — на 36,9%, до 130 188 рублей.