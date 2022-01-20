Трассу М-5 в Татарстане открыли для автобусов и грузовиков

В Татарстане с 4:00 20 января восстановлено движение грузовиков, автобусов и такси по федеральной трассе М-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Временные ограничения на нескольких участках трассы были введены накануне из-за сильного снегопада и метели. Видимость была сильно ограничена. Под ограничения в Татарстане попали участки у Бугульминского и Бавлинского районов, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ряде регионов 21 и 22 января ожидаются сильные осадки и ветер. В частности, Калининградскую область в пятницу и субботу накроет сильный и мокрый снег с порывами ветра до 23 м/с.