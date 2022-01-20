УК в Нижнем Тагиле заплатит 300 тыс. рублей за травму ребенка

Суд Нижнего Тагила обязал управляющую компанию выплатить компенсацию родителям ребенка, получившего травму во время прогулки на детской площадке. Размер компенсации составляет 300 тыс. рублей.

Инцидент произошел в мае 2021 года на площадке на улице Энтузиастов. Во время прогулки с родителями мальчик вместе с другими детьми решил прокатиться на карусели «Глобус». Его нога соскользнула и застряла в конструкции. Дети не успели остановить карусель, и ребенку разрезало на ноге часть пальца. У малыша диагностировали открытый перелом.

В суде управляющая компания признала вину и спилила карусель. Часть компенсации, назначенной судом, компания уже выплатила, сообщает ТагилСити.Ру.

Ранее «Известиям» сообщили в ОНФ, что треть детских и спортивных площадок в России, проверенных экспертами, опасна. Они проинспектировали дворы в каждом регионе, а лидером по количеству потенциально опасных площадок стала Брянская область.