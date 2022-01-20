Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 20 января обыграла австралийку Саманту Стосур и вышла в третий круг Открытого турнира по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской спортсменки.

11-я ракетка мира Павлюченкова выполнила три эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Занимающая 487-е место в мировом рейтинге Стосур один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстя, которая ранее обыграла словачку Кристину Кучов (6:2, 6:4).

Ранее в этот день россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Ракардаса Беранкиса из Литвы со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Турнир Открытого чемпионата по теннису проходит в Мельбурне (Австралия). Общий призовой фонд соревнований насчитывает $54 млн.