Латвия заявила об отказе отправлять на Украину своих военных

Министерство обороны Латвии не рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, но не отказывается от поставок в страну летального и нелетального вооружения. Об этом в четверг, 20 января, рассказал глава латвийского военного ведомства Артис Пабрикс.

«Мы не рассматриваем отправку военных на территорию Украины. Мы знаем, что дадим украинцам, но я точно скажу, когда эти самолеты приземлятся в украинском аэропорту», — отметил Пабрикс.

По его словам, речь идет о «предметах латвийского производства», а также тех, что есть на военных складах Латвии, но произведено за границей, эти поставки будут важными для потенциальной защиты Украины.

Глава Минобороны Латвии заявил, что Эстония и Литва также намерены поставить на территорию Украины оружие, он выразил сожаление, что некоторые страны Европы не хотят последовать примеру государствам Балтии.

19 января американский сенатор Джим Риш сообщил о том, что США одобрили своим союзникам, в том числе Латвии, Литве и Эстонии, освобождение от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Ранее в тот же день по итогам выступления госсекретаря Энтони Блинкен вместе с главой МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве стало известно, что США выделят Украине в этом году дополнительные $300 млн на поддержку вооруженных сил страны.

Тогда же в среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Киеву.

По его словам, Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России, при этом вторжение РФ в страну было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Вечером того же дня сообщалось о том, что на аэродром Борисполь под Киевом прибыл британский тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, который стал восьмым по счету за три дня рейсом из Британии на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.