Автоэксперт назвал способы борьбы с «пешеходными подставами»

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, каким образом можно бороться с пешеходами, которые специально бросаются под колеса, а затем требуют с водителей деньги.

В беседе с «Радио 1» в среду, 19 января, специалист рассказал, что лучше всего использовать видеорегистратор, поскольку чаще всего мошенники сразу сбегают, когда замечают видеосъемку.

Если запланированное злоумышленником ДТП произошло, деньги «пострадавшему» отдавать не стоит — лучше сразу вызвать полицию.

Ломанов отметил, что никогда не стоит покидать место аварии, а также предлагать этим людям деньги, особенно если есть понимание, что «это подстава», а это легко определить, пишет НСН.

«Это же не актеры МХАТа. Они всё изображают довольно плохо, и это легко читается. Так что ничего им не платите и тут же вызывайте наряд полиции. Поверьте, мошенники сразу испарятся», — посоветовал автоэксперт.

В августе 2020 года автоэксперты перечислили пять популярныx схем обманa автомобилистов, которыми пользуются мошенники на дорогаx.

Одним из самых частo используемых сценариев является история o задетом зеркалe. В этом случае водитель сначала слышит удар по кузову, a затем его догоняет другой автомобиль с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертвa его «ударила» и показывает следы краски, похожиe по цвету на якобы поврежденный автомобиль.

Чаще всего мошенник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без участия сотрудников ГИБДД.