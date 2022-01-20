Теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом в четверг, 20 января, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

В трех сетах 24-летний спортсмен переиграл Ракардаса Беранкиса из Литвы — 6:4, 6:2, 6:0.

Игра продолжалась 1 час и 47 минут. Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов.

Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

Таким образом Рублёв вышел в третий круг соревнования и в следующем матче сразится с победителем матча Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия).

18 января в первом круге Рублёв обыграл итальянца Джанлуку Магера со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Турнир Открытого чемпионата по теннису проходит в Мельбурне (Австралия). Общий призовой фонд соревнований насчитывает $54 млн.