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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию признать «силу в правде»

Bloomberg: канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию признать, что сила в правде
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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил России воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Об этом в среду, 19 января, сообщает Bloomberg.

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«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил канцлер.

Он подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае «российской агрессии».

«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — подчеркнул канцлер Германии.

Немецкий лидер указал, что пока еще не готов оценить, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Однако напомнил об усилиях Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своей германской коллегой из Германии Анналеной Бербок. Переговоры прошли в Москве и продлились около 2,5 часа. В результате министры подтвердили готовность к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем.

Глава МИД РФ среди прочего отметил, Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на собственной территории. Он также подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины.

Бербок, в свою очередь, сообщила, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу». Также она подчеркнула, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2». Бербок констатировала наличие противоречий, но подчеркнула, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

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