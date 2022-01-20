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В Филадельфии мужчина взял в заложники ребенка

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В городе Филадельфия американского штата Пенсильвания мужчина взял в заложники ребенка и заперся в доме. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Intel Point ALERT в Twitter.

По данным федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, мужчина угрожает застрелить ребенка, если к дому подойдет полиция.

Уточняется, что мужчина позвонил в 911 вечером в среду и заявил, что у него есть пистолет и, возможно, он застрелил кого-то.

Сотрудники спецназа прибыли на место происшествия. Операция происходит в районе Овербука. Полиция пытается выйти на контакт с мужчиной, однако он не отвечает.

Ранее, 15 января, в городе Колливилль американского штата Техас неизвестный захватил заложников в синагоге. Злоумышленник говорил, что «собирается умереть» и хочет пообщаться с сестрой. Все заложники освобождены, они не пострадали. Полиция штата заявила, что подозреваемый в захвате ликвидирован.

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