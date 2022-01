В Филадельфии мужчина взял в заложники ребенка

В городе Филадельфия американского штата Пенсильвания мужчина взял в заложники ребенка и заперся в доме. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Intel Point ALERT в Twitter.

По данным федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, мужчина угрожает застрелить ребенка, если к дому подойдет полиция.

⚠️🇺🇸#URGENT: Philadelphia police responding to reports of a hostage situation involving a child#Philadelphia l #PA

According to emergency traffic, the man is threatening to shoot a child inside if police approach the residence. SWAT personnel are en route.

