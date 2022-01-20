В Южно-Сахалинске мэрию эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников мэрии в Южно-Сахалинске эвакуировали после поступивших сообщений о минировании здания, сообщается 20 января в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что сейчас в здании работают кинологи. Сотрудники мэрии вернутся на рабочие места после того, как специалисты экстренных служб убедятся в безопасности.

Ранее в этот день в Южно-Сахалинске злоумышленники заявили о «минировании 27 школ, Сахалинского государственного университета и техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, школьники Южно-Сахалинска до конца недели находятся на дистанционном обучении из-за последствий снегопада, поэтому их эвакуация не потребовалась.

Учебный процесс проходил только в трех школах и двух детских садов в городе Корсакове. Там оперативно прошла эвакуация детей и персонала, о пострадавших не сообщалось.

Накануне сообщения о минировании получили детское отделение ЦРБ, пять школ на юге Сахалина и детский сад.

«Поступила информация о минировании школ № 1, 2, 4, 6, школы в селе Раздольном, детского отделения ЦРБ в Корсакове. Все службы были оповещены согласно алгоритму действий, выдвинулись на место», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным местных властей, школьников и сотрудников учебных учреждений сразу же эвакуировали. На местах возможного минирования работают сотрудники оперативных служб.

Ранее, 19 января, из всех детских садов Красноярске эвакуировали сотрудников и их подопечных из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва. Полиция города получила анонимные сообщения о минировании учреждений. При этом источник в правоохранительных органах уточнил, что информаторы находятся за пределами России.

С начала года в стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

13 января все школы были эвакуированы из-за сообщений о минировании и в городе Саратове. Из-за проверки зданий занятия для учащихся были отменены.

Исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что сообщения о минировании школ поступали не из России. Проведя собственное расследование, они заявили, что большинство звонков осуществлялось с территории Украины.