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Японские ученые оценили риск тяжелого течения COVID-19 у курящих

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Исследования сотрудников Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии показали, что у курящих мужчин риск тяжелого течения коронавируса возрастает в 1,51 раза, у женщин — в 1,94 раза, речь идет о случаях с подключением к аппарату ИВЛ. Об этом в четверг, 20 января, сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что японские ученые провели анализ данных почти 17,6 тыс. заразившихся COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы в стране до февраля прошлого года.

Как уточнили ученые, передает телеканал, курение негативно воздействует на сердце и легкие, к тому же способно вызвать хронические заболевания, поэтому курящие люди наиболее подвержены тяжелым последствиям коронавируса.

В декабре врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявлял, что качество слизистых оболочек человека во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. У курящих слизистая раздражается и воспаляется, из-за чего инфекция быстрее воздействует на организм.

Месяцем ранее Роспотребнадзор сообщал, что, по результатам приведенной в материале статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от вызванных курением болезней каждый год умирают 5 млн человек.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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