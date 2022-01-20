Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

У музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. Об этом в четверг, 20 января, заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 19 января, сообщалось, что Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что чиновники должны были оформить коллекцию как неотъемлемую часть музейного фонда РФ, однако своевременно этого сделано не было.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

17 ноября директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.