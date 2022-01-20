Спецподразделения РВСН провели тактические учения. Военнослужащие отразили атаку условных диверсантов, сообщает телеканал «Известия».

В учениях задействовали 800 человек, боевую технику. Военнослужащими специальных подразделений РВСН под Новосибирском проведены тактические учения по противодействию условным диверсионным группам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.