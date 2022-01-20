Четыре российских стадиона попали в рейтинг лучших арен Европы, сообщает телеканал «Известия».

Так, в списке домашний стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена», чуть ниже в перечне — «Лужники» и «Ростов Арена». 26–32-е места с другими стадионами делит «Казань Арена». А вот «Газпром Арены» — стадиона «Зенита» — в списке нет.

Лучшим же признан стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк» — крупнейший в Германии.

Худший — «Карло Кастеллани» — домашний стадион итальянской «Эмполи».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.