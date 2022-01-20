В Бундестаге призвали вести диалог с Россией вместо выдвижения угроз

В отношениях Запада и России необходимо вести вербальную деэскалацию, угрозы санкциями не помогут в переговорном процессе. Соответствующее заявление сделал в четверг, 20 января, депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

По его словам, «соревноваться в санкционных требованиях» не имеет смысла.

«Я выступаю за словесное разоружение и за поддержку дипломатических усилий. Сейчас настало время для переговоров на высоком уровне, а не для череды советов или требований ввести санкции», — приводит его слова ТАСС.

Также Штегнер отметил необходимость Германии стремиться к дипломатии, поскольку роль страны не заключается в поставке оружия.

За деэскалацию и сдержанность выступил и председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мюцених, по мнению которого необходимо понять ход мыслей Москвы. При этом он подчеркнул, что не разделяет опасений Кремля по поводу европейской безопасности.

«Мы должны понимать наших партнеров и собеседников, чтобы найти решение конфликта, приемлемое для всех сторон», — заявил политик.

Также он заявил, что Россия должна поставить себя на место Европы и Украины, кроме того, она могла бы «сократить на 20% численность войск на границе с Украиной, и обеспечить таким образом отправную точку для новых переговоров».

17 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер назвал важным вовлечение всех европейских стран в диалог с Россией по гарантиям безопасности.

Он напомнил, что у каждого государства есть интересы безопасности, и партнеры должны относиться к ним серьезно. Ведь на Кубе не было дислоцировано никаких российских систем вооружения, заключил Койтер.

Днем ранее Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Позже в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности.10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.