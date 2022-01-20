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Эксперт Роскачества Кузьменко назвал признаки скорой «смерти» смартфона

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в четверг, 20 января, рассказал о маркерах, указывающих на скорый выход смартфона из строя.

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Эксперт отметил в беседе с радио Sputnik, что у большинства современных смартфонов в инструкции по эксплуатации сказано, что они рассчитаны на срок службы от трех до пяти лет.

Если телефон начал быстро разряжаться, внезапно выключаться, мигать, быстро нагреваться и отключаться от сети, это может значить, что «жить» телефону осталось недолго.

«Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», – уточнил Сергей Кузьменко.

Также специалист рассказал о факторах, под влиянием которых уменьшается срок службы гаджетов.

«Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например», — уточнил он.

Вместе с этим Сергей Кузьменко посоветовал отнести смартфон в сервисный центр, чтобы разобраться в проблеме.

Ранее, 19 января, редактор направления «Гаджеты» «Ситилинк журнала» Павел Сумцов назвал причины «зависания» смартфонов. Чаще всего они происходят из-за сбоя в работе операционной системы. Также смартфон может замерзнуть, в таком случае его дисплей будет плохо реагировать на касания, а само устройство может самопроизвольно выключаться.

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