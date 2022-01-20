Spiegel узнал о расследовании в отношении глав МИД и минэкономики ФРГ

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении глав МИД и Минэкономики ФРГ по делу о незаконных «коронавирусных» выплатах. Об этом в среду, 19 января, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2020 году высокопоставленные члены партии «Союз-90»/«зеленые» незаконно получили выплаты в размере €1,5 тыс, предоставленные на фоне ситуации с коронавирусом в стране.

В частности, прокуратура рассмотрит причастность к незаконным выплатам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабекаи других членов политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэля Келлнер и Марка Урбач.

Der Spiegel уточнил, поскольку все фигуранты расследования, за исключением одного, являются членами Бундестага (парламента ФРГ) и пользуются депутатской неприкосновенностью, председатель Бундестага Бербель Бас должна быть проинформирована о ходе следствия до начала расследования.

Отмечается, что расследование в отношении Бербок, Хабека и других членов партии было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые в свою очередь ссылались на сообщения СМИ за прошлый год.

Кроме того, как указывает издание, вопрос выплат Бербок всплыл еще во время избирательной кампании. До того, как ее избрали кандидатом в канцлеры ФРГ, в мае 2021 года Бербок была вынуждена признать, что изначально она не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год, не сообщив об этом спикеру Бундестага. В общей сложности речь шла о €25 220 - трех рождественских бонусах в размере от €6 790 до €9 300 и «коронавирусной» выплате в размере €1 500. Тогда Бербок отметила, что ее «больше всего расстраивало» то, что она сразу же не сообщила о выплатах.

Прокуратура Берлина и сама партия «зеленых» подтвердили изданию проведение расследования.

Партия «Зеленые» с 14,8% заняла третье место на прошедших 26 сентября парламентских выборах в Германии. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%.

8 декабря сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.