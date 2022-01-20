Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Британская почта начала продажу марок в честь 60-летия Rolling Stones
Мир
Верховный суд США отказал Трампу в сокрытии данных о штурме Капитолия
Мир
Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины
Мир
На Украине заподозрили Путина и Байдена в тайной договоренности по СП-2
Общество
Вильфанд предупредил ряд регионов России о сильных осадках
Общество
Восемь ж/д станций отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в 2022 году
Мир
США сочтут «вторжением» любое передвижение войск РФ через украинскую границу
Армия
Шойгу доложат о выполнении госзаказов в области ОПК и строительства
Общество
Терапевт дала советы по полезному закаливанию
Общество
Врач рассказал о мерах после контакта с зараженным коронавирусом

Spiegel узнал о расследовании в отношении глав МИД и минэкономики ФРГ

Spiegel: Берлин расследует незаконные выплаты главам МИД и Минэкономики ФРГ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении глав МИД и Минэкономики ФРГ по делу о незаконных «коронавирусных» выплатах. Об этом в среду, 19 января, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Бок о Бербок: что привезла с собой в Москву новая глава МИД ФРГ
И о чем Германии и России все-таки удалось договориться

По данным издания, в 2020 году высокопоставленные члены партии «Союз-90»/«зеленые» незаконно получили выплаты в размере €1,5 тыс, предоставленные на фоне ситуации с коронавирусом в стране.

В частности, прокуратура рассмотрит причастность к незаконным выплатам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабекаи других членов политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэля Келлнер и Марка Урбач.

Der Spiegel уточнил, поскольку все фигуранты расследования, за исключением одного, являются членами Бундестага (парламента ФРГ) и пользуются депутатской неприкосновенностью, председатель Бундестага Бербель Бас должна быть проинформирована о ходе следствия до начала расследования.

Отмечается, что расследование в отношении Бербок, Хабека и других членов партии было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые в свою очередь ссылались на сообщения СМИ за прошлый год.

Кроме того, как указывает издание, вопрос выплат Бербок всплыл еще во время избирательной кампании. До того, как ее избрали кандидатом в канцлеры ФРГ, в мае 2021 года Бербок была вынуждена признать, что изначально она не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год, не сообщив об этом спикеру Бундестага. В общей сложности речь шла о €25 220 - трех рождественских бонусах в размере от €6 790 до €9 300 и «коронавирусной» выплате в размере €1 500. Тогда Бербок отметила, что ее «больше всего расстраивало» то, что она сразу же не сообщила о выплатах.

Прокуратура Берлина и сама партия «зеленых» подтвердили изданию проведение расследования.

Партия «Зеленые» с 14,8% заняла третье место на прошедших 26 сентября парламентских выборах в Германии. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%.

8 декабря сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022