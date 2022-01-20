Врач рассказал о мерах после контакта с зараженным коронавирусом

Если человек опасается, что контактировал с зараженным коронавирусом, нужно принять профилактические меры. Об этом в четверг, 20 января, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Как рассказал медик, лучше предположить, что собеседник болен COVID-19 и действовать соответственно, чем игнорировать риск заражения.

Среди врачей есть мнение, что интерферон альфа [вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ. — Ред.] может снизить вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Однако Хухрев подчеркивает, что точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет.

Он посоветовал выпить витамин C и D, а также промыть нос.

Хухрев напомнил, что в течение 7–10 дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Если появились первые симптомы инфекции, следует обратиться к врачу.

«Если вы контактировали с человеком, инфицированным «Омикроном», то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня, но мы пока не можем оценить, в какой пропорции [распространился. — Ред.] «Омикрон» у нас в стране», — отметил врач в интервью радио Sputnik.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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