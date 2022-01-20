Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Британская почта начала продажу марок в честь 60-летия Rolling Stones
Мир
Верховный суд США отказал Трампу в сокрытии данных о штурме Капитолия
Мир
Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины
Мир
На Украине заподозрили Путина и Байдена в тайной договоренности по СП-2
Общество
Вильфанд предупредил ряд регионов России о сильных осадках
Общество
Восемь ж/д станций отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в 2022 году
Мир
США сочтут «вторжением» любое передвижение войск РФ через украинскую границу
Армия
Шойгу доложат о выполнении госзаказов в области ОПК и строительства
Общество
Терапевт дала советы по полезному закаливанию
Общество
Врач рассказал о мерах после контакта с зараженным коронавирусом
Сюжет:

Врач рассказал о мерах после контакта с зараженным коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если человек опасается, что контактировал с зараженным коронавирусом, нужно принять профилактические меры. Об этом в четверг, 20 января, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Лечебный курс: как справиться с «Омикроном»
Инфекционист Светлана Сметанина посоветовала пить по 2 л жидкости при первых признаках заболевания

Как рассказал медик, лучше предположить, что собеседник болен COVID-19 и действовать соответственно, чем игнорировать риск заражения.

Среди врачей есть мнение, что интерферон альфа [вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ. — Ред.] может снизить вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Однако Хухрев подчеркивает, что точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет.

Он посоветовал выпить витамин C и D, а также промыть нос.

Хухрев напомнил, что в течение 7–10 дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Если появились первые симптомы инфекции, следует обратиться к врачу.

«Если вы контактировали с человеком, инфицированным «Омикроном», то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня, но мы пока не можем оценить, в какой пропорции [распространился. — Ред.] «Омикрон» у нас в стране», — отметил врач в интервью радио Sputnik.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022