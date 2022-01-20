Терапевт дала советы по полезному закаливанию

Укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ организма, меньше болеть ОРВИ, а также наладить режим и качество сна можно с помощью закаливания холодной водой, для достижения полезного эффекта для здоровья, нужно следовать определенным правилам. Об этом в четверг, 20 января, рассказала врач-терапевт Анна Ефимова.

По ее словам, обливания холодной водой следует начинать постепенно.

«Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса», — цитирует ее «РИА Новости».

Он подчеркнула, что закаляться холодной водой нельзя начинать резко, поскольку вместо пользы можно получить простуду.

Также Ефимова рассказала о том, что необходимо разогреваться перед контрастным душем, постояв пять минут под теплой водой, а затем чередовать с холодной по 15 минут.

«Совершите процедуру трижды и завершите ее стоянием под холодной водой. Постепенно доведите продолжительность каждого сеанса до 40-60 секунд», — уточнила собеседник агентства.

По ее словам, обливания холодной водой и контрастный душ можно заменить обтиранием полотенцем, которое должно длиться в течение пяти минут. Для этого, сообщила врач, нужно смочить ткань в воде.

«Намочите водой полотенце и растирайте тело в течение пяти минут: начинайте со ступней и далее переходите наверх. Можно сделать процедуру контрастной, смачивая полотенце то в горячей, то в холодной воде», — заключила Ефимова.

«Известия» напоминают о необходимости предварительно проконсультироваться со специалистом.

В июле прошлого года доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Беневская предупреждала, что прием контрастного душа может вызвать инсульт у людей с заболеванием сосудов.

Он отмечала, что инсульт может произойти из-за резкого спазма сосудов при воздействии холодной воды.

В то же время Беневская подчеркнула пользу контрастного душа для здоровых людей, поскольку происходит тренировка сердечно-сосудистой системы.