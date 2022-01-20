Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Британская почта начала продажу марок в честь 60-летия Rolling Stones
Мир
Верховный суд США отказал Трампу в сокрытии данных о штурме Капитолия
Мир
Байден пригрозил России остановкой операций с долларом из-за Украины
Мир
На Украине заподозрили Путина и Байдена в тайной договоренности по СП-2
Общество
Вильфанд предупредил ряд регионов России о сильных осадках
Общество
Восемь ж/д станций отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в 2022 году
Мир
США сочтут «вторжением» любое передвижение войск РФ через украинскую границу
Армия
Шойгу доложат о выполнении госзаказов в области ОПК и строительства
Общество
Терапевт дала советы по полезному закаливанию
Общество
Врач рассказал о мерах после контакта с зараженным коронавирусом

Терапевт дала советы по полезному закаливанию

Терапевт Ефимова дала советы по полезному закаливанию
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ организма, меньше болеть ОРВИ, а также наладить режим и качество сна можно с помощью закаливания холодной водой, для достижения полезного эффекта для здоровья, нужно следовать определенным правилам. Об этом в четверг, 20 января, рассказала врач-терапевт Анна Ефимова.

Тонкие намеки: врач рассказала о признаках снижения иммунитета
Появление живота и ухудшение памяти могут свидетельствовать о проблемах в организме

По ее словам, обливания холодной водой следует начинать постепенно.

«Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса», — цитирует ее «РИА Новости».

Он подчеркнула, что закаляться холодной водой нельзя начинать резко, поскольку вместо пользы можно получить простуду.

Также Ефимова рассказала о том, что необходимо разогреваться перед контрастным душем, постояв пять минут под теплой водой, а затем чередовать с холодной по 15 минут.

«Совершите процедуру трижды и завершите ее стоянием под холодной водой. Постепенно доведите продолжительность каждого сеанса до 40-60 секунд», — уточнила собеседник агентства.

По ее словам, обливания холодной водой и контрастный душ можно заменить обтиранием полотенцем, которое должно длиться в течение пяти минут. Для этого, сообщила врач, нужно смочить ткань в воде.

«Намочите водой полотенце и растирайте тело в течение пяти минут: начинайте со ступней и далее переходите наверх. Можно сделать процедуру контрастной, смачивая полотенце то в горячей, то в холодной воде», — заключила Ефимова.

«Известия» напоминают о необходимости предварительно проконсультироваться со специалистом.

В июле прошлого года доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Беневская предупреждала, что прием контрастного душа может вызвать инсульт у людей с заболеванием сосудов.

Он отмечала, что инсульт может произойти из-за резкого спазма сосудов при воздействии холодной воды.

В то же время Беневская подчеркнула пользу контрастного душа для здоровых людей, поскольку происходит тренировка сердечно-сосудистой системы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022