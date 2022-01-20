Восемь ж/д станций отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в 2022 году

В Московской области в 2022 году отремонтируют и отреставрируют восемь железнодорожных станций. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Капитальный ремонт проведут на одной платформе на станциях Снегири, Чехов и Коренево Казанского направления. Также планируется обновить две платформы в Орехово-Зуеве. В ходе работ специалисты заменят фундаментные блоки, плиты перекрытия, ограждения и сходы, а также урны, лавочки. Кроме того, будет установлено новое освещение, сообщает телеканал «360».

Некоторые станции ожидает реконструкция, включающая в себя демонтаж старой железобетонной платформы и монтаж новой, установку информационных стоек SOS, навесов, динамических табло, пандусов для маломобильных граждан и светодиодного освещения. На время реконструкции посадка и высадка пассажиров на указанных станциях будет осуществляться с временных деревянных платформ с соблюдением всех норм безопасности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

После модернизации недавно открыли платформу №1 на остановочном пункте Шугарово, а вторую платформу сдадут во вором квартале 2022 года. В первом полугодии текущего года планируется завершить работы на станциях Кабаново и Катуар, а во второй половине — на станции Кривандино.

Ранее в январе в электричках Московской области с начала января разрешили бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь. Соответствующее решение ЦППК приняла из-за того, что в 2022 году продолжает расти популярность зимних видов спорта.