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На Украине заподозрили Путина и Байдена в тайной договоренности по СП-2

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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден якобы пришли к тайным договоренностям по запуску газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

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По мнению Корнейчука, именно с этой «договоренностью» связана волна публикаций в западных СМИ о «готовящейся российской агрессии» против Украины.

«Они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить «Северный поток— 2», — заявил Корнейчук в эфире телеканала «Наш».

Политолог подчеркнул, что украинские власти устраивает этот сценарий, и они «подыгрывают» российско-американским договоренностям.

Корнейчук также обвинил западных партнеров Киева в том, что они дали согласие на строительство «Северного потока — 2», хотя понимают, что Украина может пострадать от реализации этого проекта.

Ранее, 19 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе. Таким образом он прокомментировал угрозу канцлера ФРГ Олафа Шольца «отключить» газопровод в случае эскалации на Украине.

Также во вторник состоялись переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. По итогам встречи немецкий министр указала, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2».

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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