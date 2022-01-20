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В Подмосковье за день вывезли свыше 16,3 тыс. куб. м снега
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В Подмосковье за день вывезли свыше 16,3 тыс. куб. м снега

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Коммунальные службы в Московской области за день вывезли со дворов и общественных территорий свыше 16,3 тыс. куб. м снега. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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По словам руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светланы Аиповой, от снега была очищена территория в 17,14 млн кв. м, из них 5,96 млн кв. м пришлись на пешеходные коммуникации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно нормативу уборку снега следует проводить в течение 12 часов после завершения снегопада, а затем в течение двух часов обрабатывать территорию противогололедными материалами. На вывоз снега отводится не более пяти суток, пишет РИАМО.

Специалисты контролируют ход уборки, наличие дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах во всех муниципалитетах Подмосковья. Кроме того, они фиксируют нарушения при помощи мобильного приложения.

В тот же день министр транспорта региона Алексей Гержик заявил, что в Подмосковье выпало уже от шести до 10 см снега. Дорожники продолжают расчищать проезжие части. По его словам, за сутки расчистили более 35 тысяч километров дорог и свыше 3,5 тыс. км дорог и более 3,5 тыс. км тротуаров, отмечает телеканал «360». Он подчеркнул, что интенсивность уборки дорог и вывоза снега усилена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Задействованы около 1,7 тыс. единиц техники и свыше 1,6 тыс. рабочих.

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