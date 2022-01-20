Верховный суд США отказал Трампу в сокрытии данных о штурме Капитолия

Верховный суд США отклонил просьбу экс-президента Дональда Трампа заблокировать публикацию данных Белого дома, которые были запрошены комитетом конгресса по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает в четверг, 20 января, агентство Reuters.

Отмечается, вынесенное решение означает, что данные документы могут быть раскрыты, несмотря на продолжающийся судебный процесс по вопросу произошедшего в январе 2021 году штурма административного здания конгресса.

Аналогичный запрос Трампа к суду был отклонен 9 декабря, тогда суд не нашел достаточных оснований для отмены решения американского лидера Джо Байдена о передаче материалов специальному комитету, уточнили в агентстве.

7 декабря стало известно, что комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Таким образом, по данным телеканала CNN, члены комитета планируют установить связь между окружением Дональда Трампа и организаторами митинга, переросшего в штурм.

В ноябре стало известно, что бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Бэннон был арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ от дачи показаний комитету по делу о штурме Капитолия.

Несколькими днями ранее один из участников штурма Капитолия Скотт Фэйрлемб получил больше трех лет тюрьмы за насилие в отношении полицейского, что на данный момент является рекордным приговором для участника январских беспорядков. При этом, уточнял минюст США, Фэйрлембу помимо отбытия тюремного заключения, придется также заплатить штраф в $2 тыс.

В октябре Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия. Ответчиками в заявлении в федеральный суд округа Колумбия значилась сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

7 января 2021 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. За день до этого, 6 января, сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.