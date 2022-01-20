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Шойгу доложат о выполнении госзаказов в области ОПК и строительства

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Представители руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов в четверг, 20 января, доложат главе Минобороны Сергею Шойгу о выполнении гособоронзаказа в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ.

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«20-го января 2022 года в Минобороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу пройдет единый день приемки военной продукции», — говорится в сообщении.

Представители руководства Минобороны также расскажут о перевооружении войск и решении жилищного вопроса военнослужащих.

«Министру обороны России доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», — добавили в департаменте.

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России с 2014 года.

Ранее, 31 декабря, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что наращивает объемы производства истребителей пятого поколения Су-57, а также о том, что предприятия корпорации выполнили обязательства по гособоронзаказу.

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