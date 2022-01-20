Единый день приемки пройдет в четверг в Минобороны

Единый день приемки пройдет в четверг в Минобороны

2022-01-20 03:23:43

2022-01-20 03:23:43

2022-01-20 03:23:43

2022-01-20 03:23:43

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru