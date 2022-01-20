В США при обстреле школьного автобуса погиб 15-летний ученик

Неизвестные обстреляли школьный автобус в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего от тяжелых ранений скончался 15-летний подросток. Об этом в четверг, 20 января, сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

Издание отмечает, что в настоящее время правоохранители разыскивают двоих подозреваемых в стрельбе по фургону, припаркованному недалеко от Питтсбургской городской академии Оливера.

«Погибший в результате этой стрельбы скончался в больнице. Выехавшие на место подразделения обнаружили 15-летнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным следствия, во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. Автомобиль был обстрелян снаружи в 13:30 по восточному времени (21:30 мск).

Медики доставили пострадавшего подростка в больницу в критическом состоянии, где он позднее скончался. Больше в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным полиции, стрелявшими были двое молодых мужчин, одетых в темную одежду, на голове у них были маски. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего, в том числе, была ли между стрелками и погибшим какая-то связь.

Ранее, 16 января, двое взрослых и ребенок были убиты в результате стрельбы на парковке торгового центра в американском городе Уилмингтоне (штат Северная Каролина). Уточняется, что мужчина, открывший огонь, ранил себя. Мотив преступления пока неясен, но в полиции заверили, что опасности для населения нет — это был единичный случай.