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В офисе главы сессии ГА ООН подтвердили получение запроса РФ о брифинге

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Офис председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида получил запрос российской делегации о проведении брифинга по обеспечению бесперебойной работы всемирной организации. Об этом в среду, 19 января, сообщила официальный представитель главы сессии Полина Кубияк.

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«Да, я могу подтвердить контакты по вопросу продолжения работы. На данный момент пока нет даты встречи», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков призвал Абдуллу Шахида как можно скорее созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса.

По словам дипломата, российская сторона присоединяется к тем делегациям, которые выступают за возвращение к нормальной работе.

Чумаков отметил, что Россия хотела бы обсудить, по какой логике Секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций.

Ранее в этот день Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. По его словам, новые варианты продолжат появляться.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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