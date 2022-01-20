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Трамп уличил Байдена в заранее спланированных вопросах на конференции

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Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что журналисты заранее подготовили вопросы для конференции, а он прочитал уже записанные на них ответы.

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«Как так получается, что Байден вызывает журналистов из списка, получая все мягкие вопросы и потом читает ответ (с листа)?» — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в Twitter издания Insider Paper.

Экс-президент США подчеркнул, что ему бы никогда не сошло с рук такое проведение пресс-конференции. Кроме того, он бы сам не стал организовывать встречу в журналистами в таким ключе, подчеркнул Трамп.

Пресс-конференция Байдена продолжалась более полутора часов. В течение часа президент вызывал журналистов различных изданий поименно, читая с листа. Во второй части выступления он начал принимать вопросы у тех, кто поднимал руку.

В частности, во время встречи с журналистами Байден коснулся такого вопроса, как распространение «Омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, из-за этого в стране не будут вводить локдаун.

Также президент США пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на Украину.

Кроме того, в четверг Байден раскритиковал позицию американской Республиканской партии. По его словам, позиция этой фракции состоит в том, чтобы мешать его администрации работать.

16 января, бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой».

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